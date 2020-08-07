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Burdur'da trafik kazası: 3 yaralı

Burdur’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, gece yarısı Gölhisar-Çavdır kavşağında meydana geldi. E.D. yönetimindeki 10 ADG 257 plakalı otomobil, Çavdır kavşağında R.O. idaresindeki 15 AAZ 093 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 10 ADG 257 plakalı araçta bulunan E.D. ve 15 AZZ 093 plakalı araçta bulunan R.O. ve S.O. yaralandı. Haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, her iki araçta bulunan yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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