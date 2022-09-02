Burdur'da trafik kazası: 4 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Bucak ilçesi Şirlek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bucak merkeze seyir halinde olan Havvana Sönmezcan idaresindeki 15 ABN 199 plakalı araçla, aynı istikamette gitmekte olan Nazan Satılmış yönetimindeki 15 ABS 235 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Havvana Sönmezcan, Nazan Satılmış ile 15 ABN 199 plakalı araçta bulunan yolcular Habibe Sönmezcan, Hüseyin Sönmezcan yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi.