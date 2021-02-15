Burdur'da trafik uygulamalarında 19 bin 494 TL para cezası

Burdur'da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında 19 bin 494 TL idari para cezası yazılırken, yoklama kaçağı olan 7 şahıs yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Motosiklet ve Traktörlere yönelik trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 12 trafik ve 15 Asayiş ekibi görev aldı.

Bin 262 aracın kontrol edildiği trafik uygulamasında 3 traktör sürücüsüne 772 TL, 1 motosiklet sürücüsüne 3.156 TL, 22 araç sürücüsüne 15.566 TL trafik idari para cezası yazıldı.

Ayrıca yoklama kaçağı olan 7 şahsın yakalandığı uygulamada 13 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi.