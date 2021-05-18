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Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Burdur'un Yeşilova ilçesi Emek Mahallesi Karamanlı Caddesi'nde İrfan Civan'ın kullandığı 07 DJB 432 plakalı traktör ile Hamza Dal'ın kullandığı 07 MSH 01 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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