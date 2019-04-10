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Burdur'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kutlamaları

Burdur’da Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

Burdur'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


Çelenk sunma töreni sonrasında açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Türk Polis Teşkilatı'nın önemine değindi. Çankal, "Dünyadaki hızlı gelişim ve girişime bağlı olarak eğitim ve teknolojik alanda sürekli kendini yenileyen Türk Polis Teşkilatı, gerektiğinde devletin şefkatli eli olmuş vicdan merhamet doğruluk ve adaletten ayrılmamıştır. Milletle el ele gönül gönülle köprüler kurmuştur. Milletin refah ve huzuru için suç ve suçlu ile mücadele içinde olan polis teşkilatımız, 7 gün 24 saat esasına göre halkımızın hizmetindedir" dedi.


Ardından Emniyet Müdürlüğü'nde kokteyl düzenlendi.

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