Burdur'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı. Tören sonrası İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, emniyet personelleri ve şehit aileleri, şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Burdur'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü nedeniyle çelenk bırakma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Törene İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve polisler katıldı. Ümit Bitirik'in Atatürk anıtına çelenk bırakması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Tören sonunda İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, emniyet personelinin Polis Haftası'nı kutladı.

Türk polisinin öneminden ve görevlerinden bahseden Ümit Bitirik, Türk Polisinin canı pahasına vatandaşın can ve mal güvenliği için fedakarlık yapmaktan geri kalmayan bir teşkilat mensubu olduğunu söyledi. Bitirik, “Binlerce yıllık medeniyet geçmişi ile dünyaya yön vererek mihenk taşı olan Büyük Türk milletinin bağrından çıkan Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutladığımız bugün bizleri yalnız bırakmayarak burada bulunan herkese teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün 176. yıl dönümü olarak kutladığımız Türk Polis Teşkilatı tüm dünyadaki değişim ve gelişmeleri takip edip, standart üstü teknoloji kullanarak teknik ve fiziki açıdan her türlü donanıma ulaşmıştır. Türk Polis Teşkilatı nitelikli insan kaynağı ve personelin tamamını ile üniversite mezunu ve alanında uzmanlaşmış tarihi birikimi moral ve motivasyonu yüksek, yüreği vatan sevgisi ile dolu, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla milletin emrinde ve hizmetinde olan bir teşkilattır. Türk polisi suç ve suçlularla mücadelede hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş vatandaşının can ve mal emniyeti için canı pahasına görev yapmaktan geri kalmayacak cesarette ve fedakarlıktadır” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Bitirik, “Türk polisi kanunlardan milletimizden aldığı güçle, milletine karşı bu görevi yürüterek devletimizin diğer kurumları ile işbirliği içerisinde ve ahenkle görev yapmaktadır. Tekrar belirtmek isterim ki; Türk devleti büyük ve güçlüdür, Türk milleti büyük ve güçlüdür, Türk milletinin evlatları olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi de büyüktür ve güçlüdür. Burdur Emniyet Müdürlüğü personeli olarak bizlerin de devletimizin bekası ve milletimizin huzuru demokrasimizin yaşaması ve gelişmesi için kanunlar dairesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal görevi ifa edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrası İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, emniyet mensupları, şehit aileleri ile birlikte şehitliğe geçerek karanfil bıraktı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından tören sona erdi.