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Burdur'da ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

Burdur’da yapılan ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’nda 2 bin 32 şahıs sorgulandı, araması olan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da yapılan ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 2 bin 32 şahıs sorgulandı, araması olan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Burdur genelinde 2 bin 32 şahsın sorgulandığı ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda, 245 iş yeri, bin 82 araç ile 118 park, bahçe, meydan ve metruk bina kontrol edildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 3 kişi serbest bırakılırken 1 kişi de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye İdari Para Cezası uygulandı. 113 araca ise Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası uygulanarak, 21 araç trafikten men edildi.

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