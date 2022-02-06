Burdur'da Turkovac aşısı yapılmaya başlanıyor

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7 Şubat Pazartesi günü itibariyle Burdur Devlet Hastanesi'nde Turkovac aşısı yapılmaya başlanacağı duyuruldu.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "07/02/2022 Pazartesi günü itibari ile yerli Covid-19 aşımız Turkovac ilimizde yapılmaya başlanacak. Aşımız ilk etapta sadece Burdur Devlet Hastanemizde yapılacaktır. Aşımız sadece MHRS üzerinden randevu ile yapılacak olup, aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın telefonla Alo 182 telefon hattından ya da E-Devlet üzerinden de girilebilen MHRS ile randevu almaları gerekmektedir. Aşı hakkı bulunan vatandaşlara randevu sistemimiz, tercih edebilecekleri aşılarla ilgili gerekli yönlendirmeleri yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca aşının hayati önem taşıdığını vurgulayan açıklamanın devamında, "Aşı olmayan, ya da eksik aşılı vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce tamamlatmaları hayati önem taşımaktadır. Yerli aşımız ile daha da güçleniyor ve vatandaşlarımızı gecikmeden aşı olmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.