Burdur'da Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu andı

İzmir'de Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sırasında bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5'inci yılında Burdur Ülkü Ocakları'nca anıldı. Köprübaşı'ndan başlayan etkinlikle Çakıroğlu'nu ve şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştiren grup, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını hep birlikte söyledi. Etkinlikte şehitler için dua edildi ve helva ikramında bulunuldu.