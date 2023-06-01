İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 179 kişiye adli işlem yapıldı, 9 kişi tutuklandı

Burdur İl jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda; il genelinde narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, beş ayda 9 şüpheli tutuklandı, 179 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Ocak- 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak icra edilen 60 faaliyette 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9 şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Müdahale edilen olaylarda; 535 gram eroin, 429 gram metamfetamin, bin 73 gram esrar, 323 adet uyuşturucu hap, 50 gram bonzai, 15 kök kenevir bitkisi ve 110 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.