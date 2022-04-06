Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Burdur'da uyuşturucu taşıdığı belirlenen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da Bucak-Antalya kara yolu üzerinde içerisinde uyuşturucu taşıdıkları tespit edilen 4 kişinin araçları, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin şüpheliler üzerinde ve araçta yaptığı aramalarda 100 gram kubar esrar ve 60 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden D.Ş., H.K. ve Ş.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.Ş. ise tutuklandı.