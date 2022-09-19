Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Burdur'da farklı kişiler ve kullandıkları araçlar üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslardan birisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Burdur'da güvenlik güçleri tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediliyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmada 4 olayda 4 şahsa işlem yapıldı.

İşlem yapılan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 193,50 gram kokain, 60,70 gram skunk, 2,33 gram metamfetamin, 4 adet extacy hap, 16 adet kullanımı kontrole tabi hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet 9x19 minimetre çapında fişek ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu çerçevesinde işlem yapılan 1 şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.