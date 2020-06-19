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Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Burdur’da yapılan uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.

Burdur'da yapılan uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda ses ve gaz tabancası ile uyuşturucu madde ele geçirildi.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bucak ilçesinde O.A ve O.O isimli şahısların “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yaptıkları yönünde bilgi elde edildi. Alınan duyum üzerine İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 adet uyuşturucu hap, bir adet 9 milimetre çapında ses ve gaz tabancası, 6 gram kenevir tohumu, 66 adet 9 milimetre çapında ses ve gaz fişeği ve bir adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli O.A. ve O.O. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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