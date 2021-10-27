Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Burdur'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 3 şahsın, üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2' si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada E.K., D.Ö. ve S.B. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgiler alındı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Burdur Merkeze bağlı Gökçebağ köyü mevki'inde E.K., D.Ö. ve S.B. isimli şahısların içerisinde bulundukları araçta ve üzerilerinde yapılan aramada; 100 gram metamfetamin, 12 adet uyuşturucu hap ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte yakalandılar.

Cumhuriyet Savcısının kararıyla gözaltına alınan E.K., D.Ö. ve S.B. isimli şahıslar mahkemeye çıkartıldı. 25 Ekim Pazartesi günü sevk edildikleri mahkemede S.B. isimli şahıs tutuklanırken E.K. ve D.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.