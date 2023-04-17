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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 15 şahsa işlem yapıldı

Burdur’da Nisan ayının ilk yarısında gerçekleştirilen 13 uyuşturucu operasyonlarında 15 şahsa işlem yapıldı.

Burdur'da Nisan ayının ilk yarısında gerçekleştirilen 13 uyuşturucu operasyonlarında 15 şahsa işlem yapıldı.


İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 240 kullanımlık sentetik kannabinoid, 27.97 gram eroin, 6.35 gram esrar, 5.52 gram skunk, 2.57 gram metamfetamin, 14 adet kullanımı kontrole tabi hap ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

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