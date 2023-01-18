Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Burdur'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 01.01.2023-15.01.2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 11 farklı olayla ilgili 16 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve işyerlerinde yapılan aramalarda 331,67 gram kokain, 17,55 gram metamfetamin, 5,25 gram esrar, 3,59 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar, 1 adet markasız ve ruhsatsız hafif makineli silah, 1 adet Glok marka ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 10 adet 9x19 mm çaplı fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.