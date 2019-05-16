Burdur'da uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı operasyonu

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, Afganistan uyruklu 8 göçmen yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Burdur Merkez İlçe, Askeriye, Hacılar ve Gökçebağ köylerinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Haberleşme Nakil Hattından Hırsızlık" olaylarına ilişkin çalışmalar yürütüldü. Konuya ilişkin şüpheli şahısların 4 ay süreyle yapılan teknik ve fiziki takipleri neticesinde 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Haberleşme Nakil Hattından Hırsızlık" suçlarına karıştıkları tespit edilen 13 şahıstan 12'si bulundukları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahsın bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Afgan göçmenler yakalandı

Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 8 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 21,36 gram skunk, 1,47 gram eroin, 0,22 gram metamfetamin, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet kurusıkı tabanca, 110 adet kurusıkı tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 19 adet 6136 Sayılı Kanun kapsamında olan kılıç, muşta ve bıçak, 127 kilogram yakılmış kablo, 122 metre bakır kablo ele geçirildi. Burdur Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 12 şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.