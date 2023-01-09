Burdur'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kurak geçen kış için geniş katılımlı yağmur duası yapıldı.

Gölhisar Kaymakamlığı, Gölhisar Belediyesi, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteği ile yapılan yemekli yağmur duasında eller semaya açılarak dualar edildi. Gölhisar Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen yemekli yağmur duasında yaklaşık 5 bin kişilik alan, dua için gelenler tarafından dolduruldu. 7'den 70'e ellerin semaya açıldığı yağmur duasında, kurak geçen kış ayları için yağmur duası edildi. Gölhisar Müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Gölhisar halkı hep birlikte yağmur duası yaptı. Okunan ilahiler ile devam eden program, yemek yenmesiyle birlikte son buldu.