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Burdur'da Yaban Keçilerinin görsel şöleni

Yaban hayatı zenginliği ile adından sıkça söz ettiren Burdur’da Türkiye’nin önemli memeli türlerinden olan Yaban keçileri fotokapana yakalandı.

Yaban hayatı zenginliği ile adından sıkça söz ettiren Burdur'da Türkiye'nin önemli memeli türlerinden olan Yaban keçileri fotokapana yakalandı. Özellikle son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor.


Son fotokapan çalışmaları sırasında Türkiye'nin önemli memeli türlerinden olan Yaban keçileri fotokapana yakalandı. Yaban keçileri 1500 metre ve daha yüksekteki sarp ve kayalık alanlarda yaşayıp kasım ve şubat ayları arasında çiftleşme dönemine girerek 5 aylık bir gebelik süresinin ardından Mayıs aylarında doğum yapıyorlar. Bölge Müdürlüğü sıkı denetim ve koruma çalışmaları ile Yaban keçisinin popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

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