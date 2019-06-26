İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da yaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana yakalandı

Burdur’da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapana ilk kez yaban keçisi ve kedisi yakalandı.

Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapana ilk kez yaban keçisi ve kedisi yakalandı.


Biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Burdur'da özellikle yaban hayvanı popülasyonunun fazla olduğu bölgelerde av koruma ekiplerinin denetimleri devam ederken, harekete duyarlı fotokapan cihazları ile 24 saat görüntü kaydediliyor. Bu yöntemle aynı zamanda kaçak avcılığın da önüne geçilmeye çalışılıyor.


Bu kapsamda sahalara yerleştirilen fotokapan cihazlarından birinde çok özel bir görüntüye rastlandı. Burdur'da varlığı daha önce de bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi türleri ilk kez görüntülendi. Kayıtlar kurumun internet sitesinden de paylaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.