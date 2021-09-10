Burdur'da yaralı baykuşu jandarma kurtardı

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki yaralı baykuşu jandarma ekipleri kurtardı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gölhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye faaliyeti esnasında yaralı baykuş gördü. Kibyra Antik Kenti etrafındaki ağaçlık alan içerisinde yaralı bulunan baykuş, koruma altına alınarak ilk müdahalesi jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler daha kapsamlı bir tedavi yapılması için baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar Şefliğine teslim etti.