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Burdur'da yem fabrikasında yangın korkuttu

Burdur’da bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Burdur'da bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Burdur'da Bur-Yem fabrikasında gece ham madde kızışmasından dolayı fabrika içindeki silolarında yangın çıktı.


Burdur-Fethiye karayolu üzerindeki bir yem fabrikasında gece yarısı siloların içindeki ham maddenin aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya gelen Burdur Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın maddi hasara neden oldu. Yangınla ilgili itfaiye ve polisin incelemesi devam ediyor.

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