Burdur'da yeni sulama sezonunda 210 bin dekar alan sulanacak

Burdur'da 210 bin dekar alanın sulanacağı yeni sulama sezonunda ülke ekonomisine 252 Milyon TL katkı sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. 2021 yılının Su ve Sulamada Hamle Yılı ilan edilmesinin ardından Burdur'da 1 Mayıs'ta sulama sezonu başladı. Burdur'da başlayan yeni sulama sezonunda 210 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Burdur'da tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine 252 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Genel Müdür Yıldız, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.