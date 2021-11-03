Burdur'da yol kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Burdur'da jandarma ekipleri, 4 kişinin il merkezine uyuşturucu getireceği ihbarını aldı. Şahısların bulundukları araç jandarma ekiplerince durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 8 gram eroin ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda B.D., V.K., N.A. ve S.Ç. isimli şahısların Burdur'a uyuşturucu madde getireceği yönünde ihbar alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, B.D., V.K., N.A. ve S.Ç.'nin bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramada 8 gram eroin ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili, B.D., V.K., N.A. ve S.Ç. adli işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.