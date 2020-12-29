İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da zincirleme kaza; 3 tır ve 3 araç birbirine girdi

Burdur’da bir tırın makas atması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Burdur'da bir tırın makas atması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.


Burdur Tefenni - Çavdır arasında bulunan Burdur-Fethiye karayolunda seyir halindeki bir tır zincirleme kazaya neden oldu. Tırın makas atması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada yaralılar olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı. 3 araç ve 3 tırın karıştığı kazada, tırlar kazanın şiddetiyle yol kenarında bulunan araziye devrildi.


Jandarma ekiplerinin kazanın meydana geldiği yerde trafiği kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.