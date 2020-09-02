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Burdur'dan Antalya'ya kaçak silah getirmeye çalışırken jandarmaya yakalandı

Burdur’dan Antalya’ya kaçak silah getirmeye çalışan şüpheli jandarmaya yakalandı.

Burdur'dan Antalya'ya kaçak silah getirmeye çalışan şüpheli jandarmaya yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve tabancalara ait 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, 34 plakalı mavi renkli bir aracın Burdur'dan Antalya'ya kaçak silah götüreceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda plaka, marka ve rengi tespit edilen aracın durdurulması amacıyla Yeşilova-Karamanlı karayolu üzerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, yol kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Yapılan fizik takip sonucu, söz konusu araç 28 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında durduruldu. Yapılan aramada ise sürücü koltuğunun altına zulalanmış vaziyette saklanmış 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve tabancalara ait 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan sürücü M.R.İ. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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