Burdur'dan Hakkari'ye uzanan kitap yardımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık 4.sınıf öğrencisi Bayram Keçili, aldıkları ‘Topluma Hizmet Dersi' kapsamında Yüksekova Adaklı Köyü'nde bulunan bir ilköğretim okulunda kitaplığın olmadığını duyduklarını söyledi. Bunun üzerine hemen harekete geçtiklerini kaydeden Keçili, kitap-kırtasiye kampanyası başlattıklarını belirtti. 4 Kasım'da yapılan KPSS sınavında kullanılan kalem setlerini topladıklarının altını çizen Keçili, “2 ay boyunca Burdur esnafları, belediye ve kendi arkadaşlarımızın katkıları ile 20 koli kitap topladık" dedi.