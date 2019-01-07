Burdurlu asker tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti

Ankara’daki birliğinde vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Burdur’un Yeşilova ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Osman Tekin, hayatını kaybetti.
Ankara'daki birliğinde vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Burdur'un Yeşilova ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Osman Tekin, hayatını kaybetti.
Yeşilova'nın Başkuyu köyü nüfusuna kayıtlı olan Hava Piyade Er Osman Tekin'in, Ankara Etimesgut'taki 3.Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta iken dağıtım izni dönüşünde rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. Tedaviye alına Tekin, sabaha karşı hayatını kaybetti.
Tekin'in cenazesi yarın Yeşilova'nın Başkuyu Köyünde toprağa verilecek.