Burdurlu öğrenciler staj için Macaristan'a gidecek

Bucak Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri staj yapmak için 31 Mart 2019 Pazar günü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Bucak Mesleki Eğitim Merkezi, Elektrik Elektronik teknolojisi, Metal teknolojisi, Makina teknolojisi bölümlerinden toplam 10 öğrencisini, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Ulusal Ajans tarafından “Asansör Bakım ve Onarım” projesi kapsamında Budapeşte'ye gönderiyor. Öğrenciler Budapeşte'de bölümleri ile ilgili şirketlerde 14 gün boyunca staj yapacaklar. Öğrencilerin yanı sıra ilgili bölüm öğretmenleri de gidecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Bucak Mesleki Eğitim Merkezi müdürü Ahmet İşler “Bucak Mesleki Eğitim Merkezi olarak her yıl bu tür projelerle öğrencilerimizi yurt dışına gönderiyoruz. Bu yıl Asansör Bakım ve Onarım projesi olarak farklı bölümlerden öğrencilerimizi göndereceğiz. Projenin amacı, öğrencilerimizin farklı bilgiler öğrenmeleri, yurt dışında nasıl bir çalışma olduğunu görmeleri ve orada gördüklerini, öğrendiklerini Türkiye'de uygulamalarını sağlamak. Orada gördükleri staj eğitiminde farklı bilgiler edinecekler. " dedi.

Öğrencilere, mesleki eğitim, is güvenliği ve yabancı dil eğitimi verilecek. Öğrenciler 31 Mart 2019 da giderek, 13 Nisan 2019 da dönüş yapacaklar.