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Burdurlu yönetmen ormanlık alanda ölü bulundu

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel (38) ormanlık alanda ölü bulundu.


Burdur Gölü'nün kurumasına dikkat çekmek için “Göle Yas“ belgeseli çeken Yönetmen Mehmet Şafak Türkel, Burdur- Antalya Karayolu 2. kilometresinde ormanlık alanda ölü bulundu.


Baba Hasan Türkel'in, oğlunun 30 Ekim Çarşamba günü bir not bırakarak evden ayrılmasından sonra kendisine ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen 112 ekipleri Türkel'in öldüğünü tespit etti. Türkel'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

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