Burdur'un tanıtımı için kurulan internet siteleri erişime açıldı

Binlerce yıllık tarihi değerlere, doğal güzelliklere ve zengin kültürel mirasa sahip Burdur'un tanıtımı amacıyla, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın talimatlarıyla Burdur Valiliği koordinasyonunda hazırlanan www.burdur.com.tr ve www.saldagolu.com.tr internet siteleri erişime açıldı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, önemli turizm yörelerinin güzergahında, kavşak noktasında bulunan Burdur'un konumu, tarihi değerleri, eşsiz doğal mirası, kültürü, eğitimi, ekonomisi, tarım ve hayvancılığı ile Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Her platformda Burdur'u en iyi şekilde tanıtmayı önemsediklerini belirten Vali Arslantaş, " Bu doğrultuda, günümüzde hızla gelişen internet mecrasının tanıtım anlamında önemli platformlardan biri olduğundan yola çıkarak hazırlanan www.burdur.com.tr ve www.saldagolu.com.tr internet siteleri daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayarak, İlimizin tanıtımına büyük katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Dijital arşiv niteliğinde, vatandaşlarımızın hizmetine sunulan her iki site, eklenecek yeni video ve görsel içeriklerle zenginleştirilmeye devam edecek, dört mevsim Burdur'un güzelliklerini yansıtarak, İlimizi ziyaret edecek vatandaşlarımıza rehber niteliğinde hizmet verecektir” dedi.