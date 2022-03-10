Burdur'un Yeşilova ilçesinde eğitime kar tatili

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “İlçemiz merkez ve köylerinde ilk, orta ve lise dereceli tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personeller ve hamileler de belirlenen sürede idari izinli sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.