Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Burdur'da anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Burdur'da törenlerle anıldı.

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutan Vekili Albay Sedat Göllü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu. Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anma töreni Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programla devam etti. Konferans ve sergi Salonu'nda 10 Kasım etkinlik kapsamında okullar arasında yapılan şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler eserlerini okudu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün sevdiği şarkılarla program devam etti.