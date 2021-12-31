Çam ağacı kesimini önlemek için bin adet fidan dağıtıldı

Burdur Orman Müdürlüğü tarafından yılbaşı ağacı yapılmak için kesilen fidanlara dikkat çekmek ve yeni yıla fidan dikerek girme konusunda farkındalık oluşturmak için ücretsiz fidan dağıtımı etkinliği düzenlendi. Müdürlük binası önünde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Vatandaşlara fidanları koymak için verilen bez torbaların üzerinde doğru fidan dikimi nasıl yapılır konusunda bilgiler yer aldı. Etkinlikte vatandaşlara bin adet fidan dağıtıldı.