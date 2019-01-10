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Çatıdan düşen 17 yaşındaki kız öldü

Burdur’da 4 katlı apartmanın çatısından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Burdur'da 4 katlı apartmanın çatısından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Konak Mahallesi'ndeki halasının evine yemeğe gelen 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi E.B. henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı apartmanın çatısından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


E.B.'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

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