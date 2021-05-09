Çıplak vaziyette çatıya çıktı, itfaiye ve polis alarma geçti

Burdur'da, çıplak vaziyette bir binanın çatısına çıkan 51 yaşındaki şahıs, güneşlenmek için çatıya çıktığını söyledi.

Burdur'da şehir merkezi Müze Müdürlüğü Sokağındaki dört katlı apartmanın çatısında bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine Burdur Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de çatıda şahsı aramaya başladı. Apartmanın çatısında çıplak vaziyette güneşlenen 51 yaşındaki H.A.'yı gören çevredekiler bu kez de 'çıplak biri var' diye ihbar ettiler. Polis ekipleri, evin çatısına çıkarak inceleme yaptıktan sonra çıplak bir halde güneşlenen H.A.'yı aşağıya indirmeyi başardılar. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.A., çatıya güneşlenmek için çıktığını iddia etti. Hastanede akli dengesi kontrol edilen H.A.'nın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldüğü öğrenildi.