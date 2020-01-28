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Çobanın kaybettiği sürüyü jandarma drone ile buldu

Burdur’da sürüsünü kaybeden çobanın koyunları jandarma tarafından done ile tespit edilerek bulundu.

Burdur'da sürüsünü kaybeden çobanın koyunları jandarma tarafından done ile tespit edilerek bulundu.


Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çeltikçi ilçesi Güvenli Köyünde ikamet eden M.C. isimli vatandaşın, 36 adet küçükbaş hayvanını otlatmak için Beşgoz Yaylası'na götürdüğünü, yaylada hayvanlarını kaybettiğini üç gündür hayvanlarını aramasına rağmen bulamadığını beyan etmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 2 adet drone kullanılarak yapılan aramalar sonucunda 34 adet küçükbaş hayvan sağ, 2 adet küçükbaş hayvan ise yabani hayvanlar tarafından telef edilmiş şekilde M.C.'ye ait ağıla 8 kilometre mesafede bulunarak teslim edildi.

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