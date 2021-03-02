Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur'da yetkililer Salı Pazarı'nda denetim yaptı

Burdur'un Batı Akdeniz Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek il olması yetkilileri harekete geçirirken Vali Arslantaş, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haritada çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur'da tedbirler üst seviyeye yükseltildi. Sağlık Bakanlığının açıkladığı risk değerlendirme kriterine göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılırken, Burdur'un Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki çok yüksek riskli tek il olması yetkilileri alarma geçirdi. Uzay çatı altında kurulan Salı Pazarı'na girişler her hafta olduğu gibi bu hafta da HES kodu ile yapıldı.

Yeni kontrollü normalleşme sürecinin ilk gününde Salı Pazarı'na ziyaret gerçekleştiren Burdur Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, hem tedbirleri inceledi hem de esnafa ziyarette bulundu. Esnaflara uyarılarda bulanan Vali Ali Arslantaş, maske mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarını yineledi. Ziyareti sırasında sohbet ettiği pazar esnafı ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Arslantaş, tedbirler konusunda herkesin göstereceği duyarlılık ve hassasiyetle birlikte, mümkün olan en kısa sürede Burdur'un düşük riskli grup içerisinde yerini alacağına inandığını belirtti. Vali Arslantaş, toplumunun bütün kesimi ile birlikte atılacak adımlarla, adım adım çok yüksek riskli iller arasından düşük riskli iller arasına çok kısa sürede geçebileceğini belirterek, bu çerçevede tedbirlere uyulması noktasında herkese büyük sorumluluklar düştüğünü, herkesin herkesten mesul olduğu bir dönem içerisinde olduklarını ifade etti.