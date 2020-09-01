Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

Burdur'un Bucak ilçesinde çöp toplama merkezinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Havadan da yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kumluburun mevkiinde bulunan çöp toplama merkezinde saat 16.00 sıralarında başlayan yangına İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Orman yangın sahasına Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy da gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kumluburun ve Sivripetede iki koldan ilerleyen yangına 3 yangın söndürme helikopteri, Antalya, Burdur ve Isparta'dan gelen 20'nin üzerinde arazöz, iş makinaları ve Bucak Belediyesine ait itfaiye ekipleri katıldı.

3 hektarlık alan kül oldu

Yangında 3 hektarın üzerinde yetişmiş kızılçam ormanı yanarak kül oldu. Yangını gören vatandaşlar adeta orman işçisi gibi çalışarak arazöz hortumlarını yangın mahallerine kadar taşıdı. Bucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekipleri yangında görev alırken, Bucak Belediyesi kurum amir ve müdürleri dahil olmak üzere yaklaşık 100 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangını söndürmek için beton mikserleri ve kamyonları beton yerine su taşıyarak, beton mikserlerinin getirdiği sular beton pompası makinaları ile arazözlerin depolarına aktarılırken yangının söndürülmesi için adeta yarışıldı ve her türlü gayret sarf edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.