Çukura gömülü kedi ve köpek ölüleri bulundu

Burdur' da çukura gömülü köpek ve kedi ölüleri bulundu. Burdur Hayvan Dostları Derneği ve belediye tarafından hukuki süreç başlatıldı.

Çeltikçi'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan bir köpeğin ihbarını aldıklarını açıklayan Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen köpeğin akıbetini araştıran Burdur ve Isparta Hayvan Dostları Derneği üyelerinin hayvan barınağının yakınında köpeğin bir çukura gömülü ölüsünü bulduğunu söyledi. Bölgede yapılan araştırmada toprağa gömülü çok sayıda köpek ve kedi ölülerinin olduğu ortaya çıktığını söyleyen Turan, köpeklerden bazıları otopsi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderildiğini açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Baro Temsilcisi, belediye ve dernek olarak hukuki süreç başlatıldığını kaydeden Aysel Turan, “Biz de dernek olarak tutanak tuttuk. Hukuki süreç başlatıldı. Takipçisiyiz. Çukurlardan 15 den fazla kedi köpek çıkarıldı. Toplu ölüm olduğu belli" diye konuştu.

Burdur Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, “Hayvan ölüleri otopsi yapılmak üzere Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderildi. Hayvan ölülerinin ne zamana ait olduğu tespit edilecek. Soruşturma sonunda ihmali bulunduğu anlaşılan görevli tespit edilirse hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Duyarlılıklarından dolayı hayvan severlere teşekkür ediyoruz" dedi.