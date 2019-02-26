Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye meclis üyeleri tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 65. doğum günü kutlandı.

31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, MHP İl Başkan Yardımcısı Abrurrahman Arıkan ile İttifak Meclis Üyelerinin katıldığı toplantı Öğrenmenevi Salonu'nda yapıldı.

Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt "İttifak yapılan MHP'nin destekleri ile 1 Nisan sabahı gönül belediyeciliği Burdur ile buluşturacağız" dedi.

Milletvekili Bayram Özçelik de "Cumhur İttifakı'nın halkımıza en iyi şekilde anlatılması lazım. Bizler biliyoruz ama halkımıza diğer şer ittifakların altında kimlerin bulunduğunu iyi anlatmamız lazım" dedi. Meclis Üyelerinin tek tek tanıtıldığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın resmi bulunduğu 65. yaş günü pastası milletvekilleri ve partililer tarafından kesildi.