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Dar gelirli ailelere kömür desteği

Burdur Belediyesi bu yıl 300 ton kömürü ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.


Burdur Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile sosyal yardımlaşma çalışmalarına kış aylarında da devam ediyor. Şehir merkezinde bulunan 35 mahallede, mahalle muhtarlarınca tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, Burdur Belediyesi ekipleri kamyonetlere yüklediği kömürleri ailelerin evlerine kadar götürüyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Kömür yardımı için dar gelirli ihtiyaç sahibi aileleri mahalle muhtarlarımız aracılığı ile tespit ettik. Toplamda 35 mahallede tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailemize 300 ton kömürü belediye ekimlerimiz evlerine kadar götürüp teslim ediyorlar” ifadelerinde bulundu.


Ercengiz, Burdur Belediyesince gerçekleştirilen kömür yardımının bir ailenin ısınma ihtiyacını uzun süre karşılayabileceğini, Burdur Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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