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Darp edip kaçtılar

Burdur’un Bucak ilçesinde isimleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından saldırıya uğrayan B.

Burdur'un Bucak ilçesinde isimleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından saldırıya uğrayan B.B., hastaneye kaldırıldı.


Burdur'un Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde B.B., isimleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. B.B.'yi darp eden iki kişi daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.B. isimli vatandaş, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri şahsı darp edip kaçan iki zanlıyı arama çalışmalarına başladı.

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