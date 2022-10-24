Depoda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Burdur'da depo olarak kullanılan bir dükkanda yangın çıkması sonucu mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Olay saat 00:30 sularında merkeze bağlı Konak Mahallesi Ekiz Sokak'ta bir apartmanın zemin katında ki depoda meydana geldi. Üst katta oturan apartman sahiplerinin depodan dumanların yükseldiğini fark etmesi ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Söndürme çalışması yapılırken yetkililer tarafından tedbir amaçlı olarak üst kattaki daireler tahliye edildi. Bu esnada apartmanda yaşayan yaşlı kadın itfaiye erlerinden birinin sırtında taşıyarak bölgeden uzaklaştırması gözden kaçmadı.

Deponun aydınlatma sisteminde ki elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede söndürülürken mahalleli rahat bir nefes aldı.