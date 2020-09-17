Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit annesinden duygulandıran istek:

Burdur'da, terörle mücadelede şehadete erişen şehitlerin ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanlığı tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi. Törende şehit annesi, oğlu için biriktirdiği adak parasını İl Jandarma Komutanına teslim edip, "Kurban kesilip tüm askerlere ikram edilsin" dedi.

Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan törende, Diyarbakır'da 2016 yılında gazi olan Jandarma Uzman Çavuşlar Erkan Bakır ve Himmet Can ile 2017 yılında Mardin'de şehit olan Jandarma Onbaşı Hikmet Zengin'in annesi Ayşe ve babası Ali Yaver Zengin'e beratları, Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından verildi. Törene İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

2017 yılında Mardin'de şehit olan Hikmet Zengin'in annesi Ayşe Zengin'in sözleri, duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Anne Zengin, şehit oğlu için adaklık kurban parasını Vali Ali Arslantaş'a vermek istedi. Oğlu için kurban adadığını açıklayan Ayşe Zengin, “Oğlum için adak adadım, bu parayla kurban alınıp tüm askerlere ikram edilsin" dedi. Vali Arslantaş, şehit annesinin isteğini yerine getirmek için İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'i görevlendirdi. Albay Başaklıgil, Ayşe Zengin'in isteğini yerine getirmek için gerekeni yapacaklarını söyleyip annenin verdiği parayı teslim aldı.