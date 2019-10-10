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Dünya şampiyonu Kezban Akçin, Türkiye'yi temsil edecek

16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Plaj Güreşi’nde, dünya şampiyonu Burdurlu sporcu Kezban Akçin Türkiye’yi temsil edecek.

16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Plaj Güreşi'nde, dünya şampiyonu Burdurlu sporcu Kezban Akçin Türkiye'yi temsil edecek.


Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl ilk defa düzenlenecek olan 2019 Dünya Plaj Oyunları'nda mücadele edecek Kezban Akçin, çalışmalarını sürdürüyor. Akçin, 70 kilogramda Katar'da yapılacak güreşte Burdur'u ve Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.


Çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Antrenör Engin Bakay, “Hedefimiz, Katar'da yapılacak olan plaj güreşlerinde ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edip ilk 3'e girmek” dedi.

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