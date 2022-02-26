Dünya ve yöresel tatlıları öğrenerek kariyerlerine katkı sağlıyorlar

BURDUR (İHA) – Burdur'da düzenlenen pastacılık kursunda yöresel ve dünya mutfağından tatlıları öğrenen kursiyerlere aldıkları sertifikalarla sektörde iş imkanı doğuyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezinde pastacılık kurslarına katılan kursiyerler, dünya ve yöresel tatlıları öğreniyor. Her yaştan katılımın olduğu kursta öğrenciler mesleki kariyerlerine etkisini amaçlarken, ev hanımları ise mutfaktaki tatlı çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Kursa yoğun katılım gösteren gastronomi öğrencileri ise alacakları sertifikaların ileride mesleki kariyerlerinde önemli yere sahip olduğunu belirtti. Bir yıl süren kursta her yaştan birey onlarca çeşit tatlı ve pastayı yapmayı öğreniyor.

Kursu tamamlayanların sektörde çalışma fırsatı da yakaladıklarını belirten Pastacılık Alan Öğretmeni Mehmet Sinan Özcan, “Buraya gelen kursiyerlerimize Uluslararası ile yöresel tatlı ve pastaların yapımını öğretiyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz aynı zamanda sektörde uzun süreli ara ve kalifiye eleman olarak çalışma fırsatı elde ediyorlar. Kursumuz bir yıl sürüyor. 2 bin 224 saatlik 4. seviye bir kurs görüyoruz. Aynı zamanda kursu bitiren öğrencilerimiz burada belgelerinin yanında aynı zamanda İşyeri açma belgesi ve ustalık belgesi almaya da hak kazanıyorlar” dedi.

İleride mesleki kariyerinde fayda sağlayacağını belirten Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi İlknur Koçyiğit, “Bu eğitime katılmanın kedime fayda sağlayacağını düşündüm. Gerek hocalarımız, gerek takım arkadaşlarımızla günde 2-3 ürün çıkartıyoruz. Eğlenceli ve güzel vakit geçiriyoruz. İleride mesleğime de katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.