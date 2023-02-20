Eğitim Fakültesi depremzede çocuklar için okula dönüştürüldü

Burdur'da depremzede öğrenciler için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilk ve ortaokula çevrildi. Eğitim Fakültesi içerisine 5 anasınıfı, 6 ilkokul ve 6 ortaokul sınıfı oluşturuldu.

2022-2023 eğitim yılı ikinci dönemi başladı. Depremden etkilenip aileleri ile birlikte farklı illere gitmek zorunda kalan öğrenciler için de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukların eğitimden geri kalmamaları için çeşitli önlemler alındı. Burdur'da depremzede ailelerin birçoğu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesi içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirilmişti. Öğrenciler için Eğitim Fakültesi ilk ve ortaokula çevrildi, Milli Eğitim müdürlüğü tarafından öğretmen ataması yapıldı. Eğitim Fakültesi içerisine 5 anasınıfı, 6 ilkokul ve 6 ortaokul sınıfı oluşturuldu. Bugün itibari ile il genelinde 486 depremzede çocuk okullarına başladı.

İlk ders eğlenceli geçti

Depremzede çocuklar için oluşturulan okulun açılışına Vali yardımcısı İbrahim Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Üniversite Rektörü Adem Korkmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Mustafa Özçelik katıldı. Tek tek sınıfları gezen protokol üyeleri çocuklarla sohbet ederek öğrencilere başarılar diledi. Depremzede çocuklar için oluşturulan okula atanan 4. sınıf öğretmeni Şükran Özturan yaptığı açıklamada, "Burdur'da oluşturulan okulumuzda farklı şehirlerden gelen öğrencilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Hatay Kırıkhan'dan gelen öğrenci velisi Mustafa Can ise protokol ile yaptığı sohbette bu imkanları sağladıkları için teşekkür etti. Öğrenciler, öğretmenlerinin ve gönüllü üniversite öğrencilerinin eşliğinde hem ders işleyip hem de oyunlar oynayarak birbirleriyle kaynaştılar.