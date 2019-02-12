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Eğlence mekanlarında kaçak içki denetimi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde eğlence mekanlarında kaçak içki denetimi yapıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde eğlence mekanlarında kaçak içki denetimi yapıldı.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Gölhisar'ın Yusufça beldesinde bulunan içkili gazinolarda kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Alınan bilgi doğrultusunda 2 şahsa ait içkili gazinolarda denetim yapan jandarma, farklı marka ve türde 7 adet 70 cc'lik kaçak içki, 8 adet 100 cc'lik kaçak içki, 2 adet 50 cc'lik kaçak içki, 1 adet 20 cc'lik kaçak içki olmak üzere toplam 18 adet kaçak içki ele geçirildi.


Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen kaçak içkilere el konuldu.

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