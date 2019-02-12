Burdur'un Gölhisar ilçesinde eğlence mekanlarında kaçak içki denetimi yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Gölhisar'ın Yusufça beldesinde bulunan içkili gazinolarda kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Alınan bilgi doğrultusunda 2 şahsa ait içkili gazinolarda denetim yapan jandarma, farklı marka ve türde 7 adet 70 cc'lik kaçak içki, 8 adet 100 cc'lik kaçak içki, 2 adet 50 cc'lik kaçak içki, 1 adet 20 cc'lik kaçak içki olmak üzere toplam 18 adet kaçak içki ele geçirildi.

Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen kaçak içkilere el konuldu.