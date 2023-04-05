Ekrem İmamoğlu Burdur'da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde Burdur'a geldi. Şeker Meydanı'nda Burdur halkına seslenen İmamoğlu, Burdur Gölü ve içme suyu sorununun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirtti.

Şeker Meydanı'ndaki konuşmasının ardından iftar programı için Cumhuriyet Kültür Merkezi'ne geçen İmamoğlu, burada STK temsilcileri, il başkanları, milletvekili aday adayları, muhtarlar ve Millet İttifakı temsilcileri ile birlikte iftar yaptı.

İftar yemeğinin ardından İstasyon Caddesi'nde bir kafede kahve içerek gençlerle sohbet eden İmamoğlu daha sonra Burdur'dan ayrıldı.